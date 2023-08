Prezes Pekao Leszek Skiba był pytany o ewentualne przedłużenie wakacji kredytowych. "Raczej opinia jest taka, że te wakacje zostaną wprowadzone. Pytanie właśnie, w którym momencie, bo to kwestie legislacyjne są największą zagadką. Z tego co słychać, będą to półroczne wakacje z kryterium dochodowym" - powiedział Skiba.

Reklama

Jak mówił, klienci korzystający z nich są zadowoleni. "Dla różnych banków efekt jest różny, dla nas ten efekt nie powinien być jakoś wyjątkowo dotkliwy" - dodał.

Bankowcy są spokojni

Reklama

"KNF jest bardzo zaangażowana w to, żeby analizować i dyskutować z bankami. Również aktywny - jeśli chodzi o rozmowę - jest Paweł Borys (prezes Polskiego Funduszu Rozwoju - PAP)" - powiedział.

W ocenie szefa Pekao, banki mają świadomość tego, "jakie są opcje, jaki jest też sposób patrzenia sektora publicznego na wakacje kredytowe". "Myślę, że ta informacja dociera do zainteresowanych prezesów banków" - dodał.

Rząd przedłuży wakacje kredytowe, ale nie wszystkim

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że decyzja dotycząca przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie do końca pierwszej połowy września. Jak mówił, jeśli zapadnie, to będzie rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych.

"Zobaczymy, jaki jest poziom niespłacanych kredytów, jak szybko spadają stopy procentowe, jakie są nadzieje na szybsze obniżki stóp procentowych. Wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje" – mówił wcześniej premier.

Pod koniec lipca ub.r. weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wprowadziła tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r.

autor: Aneta Oksiuta