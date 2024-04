Udało nam się nie tylko pomóc w stworzeniu setek tysięcy miejsc pracy dzięki współpracy z kolejnymi rządami i władzami samorządowymi, ale też zwiększać kompetencje Polek i Polaków, co w efekcie przekłada się na napływ do naszego kraju coraz bardziej kompleksowych projektów i rosnące zaawansowanie ról. Sektor w Polsce wyrósł z roli lokalizacji od prostych usług transakcyjnych i widać to w statystykach – w zeszłym roku udział procesów opartych na wiedzy wyniósł 57 proc.

/> />

Reklama

Na początku skupialiśmy się głównie na działaniach edukacyjnych na rzecz sektora – szerzeniu wiedzy o branży w społeczeństwie, pokazywaniu korzyści z inwestycji dla rynku pracy czy szerzej gospodarki. Kontynuujemy to działanie, ale dziś nasza misja jest szersza: dbamy o utrzymanie potencjału wzrostu nowoczesnych usług biznesowych. Do tego niezbędna jest przejrzysta polityka gospodarcza, stabilność prawa, ale też dyplomacja ekonomiczna, która wspiera pozyskiwanie inwestycji, a tym zajmujemy się w naszych codziennych działaniach.

Duża część naszej pracy odbywa się w Polsce, ale jesteśmy obecni też w 10 innych państwach. W tym roku zrobiliśmy kolejny krok, zaznaczając swoją obecność w Brukseli. Daje nam to możliwość współpracy nie tylko z decydentami krajowymi, ale też unijnymi. Rozwój ABSL w kolejnych krajach dawał nam przez lata dostęp do dodatkowej wiedzy i doświadczeń. To wszystko przekłada się na większe możliwości rozwoju dla branży w całej Europie.

Reklama

Nie osiadamy na laurach, ciągle identyfikujemy nowe wyzwania stojące przed sektorem i szukamy dla nich rozwiązań. Bierzemy udział w pracach legislacyjnych, chcemy służyć naszą wiedzą ekonomiczną i prawną w celu przyciągania do Polski nowych inwestorów zagranicznych i zachęcania tych obecnych już w naszym kraju do reinwestowania. Przygotowujemy też polski biznes na wyzwania związane z rozwojem nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Współpracujemy z uczelniami i zwracamy uwagę polityków na potrzeby systemowych zmian w edukacji. Do tego dochodzą zmiany wywołane raportowaniem ESG i jego wpływem na funkcjonowanie biznesu. Będziemy o tym dyskutować z wybitnymi ekspertkami i ekspertami na naszej dorocznej konferencji ABSL Summit. W tym roku widzimy się w Krakowie w dniach 3–5 czerwca, a przyświeca nam hasło „Transform to thrive”.