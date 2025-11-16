„Nie tak miało być” – Narastają wewnętrzne napięcia w Ukrainie

Były lider „Prawego Sektora” w Odessie Sergij Sternenko ostrzega na swoim kanale Telegram, że Ukraina zbliża się do katastrofy. Według niego armia ponosi ogromne straty, brakuje postępów, a Rosjanie coraz śmielej przełamują linię obrony i wchodzą głęboko na kontrolowane dotąd terytoria. Głosząc potrzebę „głębokich zmian”, nie precyzuje, co miałoby się zmienić, ale w jego słowach słychać rosnącą desperację.

Nowa taktyka: nie piechota, a pancerny klin

W Nowopawłowce Rosjanie porzucili dotychczasową taktykę powolnego natarcia piechotą, znaną np. z rejonu Pokrowska. Zamiast długich walk pozycyjnych, wykonali manewr błyskawicznego uderzenia. Rosyjska kolumna pancerna przebiła się przez linię frontu, desantowcy zostali wysadzeni bezpośrednio w centrum i na południu miejscowości, a następnie rozpoczęli czyszczenie pozycji ukraińskich.Ten zaskakujący i szybki manewr wyłączył skuteczność dronów oraz artylerii po stronie Ukrainy.

Desant pod osłoną mgły – DeepState potwierdza szturm

Informacje o rosyjskim ataku potwierdził także ukraiński serwis DeepState, który opisał szturm jako mechanizowany atak przeprowadzony pod osłoną bardzo gęstej mgły. Zgodnie z ich doniesieniami, rosyjskie BMP-2 wykonały dwie rundy wjazdu do miejscowości i całkowicie bez strat dostarczyły pełną rotę desantową – około 98 żołnierzy. Czołgi i BWP pokonały przy tymkilka kilometrów po kontrolowanym przez Ukrainę terenie.

To znacząca liczba, biorąc pod uwagę obecne realia wojny – taka siła wystarcza, by przejąć kontrolę nad połową dużej miejscowości. Według DeepState, do pierwotnej grupy szybko dołączyły posiłki, co oznacza, że w Nowopawłowce działała znacznie większa grupa niż kilka pojedynczych żołnierzy.

Czy naprawdę „wszystko pod kontrolą”?

Ukraińskie kanały oficjalne zapewniają, że rosyjska technika została zniszczona, a siły przeciwnika są „dooczyszczane”. Jednak bardziej niezależne ukraińskie źródła przyznają, że Rosjanom udało się skutecznie przeprowadzić szturm i ponieśli przy tym minimalne, jak na ten konflikt, straty. Stracono zaledwie jeden czołg i jedno BMP-2. Co więcej, brakuje dowodów na to, by Ukraińcy prowadzili jakąkolwiek skuteczną kontrofensywę w samej miejscowości.

Nowopawłowka otwiera drogę na tyły

Jeśli Rosjanie zdołają się utrzymać w Nowopawłowce, droga do kolejnego strategicznego punktu stacji Mieżewaja będzie otwarta. To właśnie przez nią przebiega zaopatrzenie dla kilku odcinków frontu. Zajęcie Mieżewej może pozwolić Rosjanom wejść na tyły ukraińskiej grupy operującej na linii Pokrowsk–Dobropole. Byłby to kolejny punkt zwrotny jesienno-zimowej kampanii.

Podsumowanie: mgła, liczby i zmiana reguł gry

Rosyjski sukces pod Nowopawłowką pokazuje, że na froncie decyduje dziś nie tylko liczba żołnierzy, ale też pogoda i zdolność do szybkich decyzji. Dzięki mglistym warunkom i precyzyjnemu uderzeniu, Rosjanom udało się błyskawicznie przejąć inicjatywę. Wysłanie niemal 100-osobowego desantu bez strat, szybkie zajęcie pozycji a linią obrony wroga i niewielkie straty sprzętowe – to wszystko tworzy obraz operacji typowej dla wojny manewrowej.