"Korzystamy z każdej drogi obowiązującego prawa, aby spróbować zapobiec ciągłym zagrażającym życiu akcjom prowadzonym przez Insulate Britain, które powodują niedopuszczalne zakłócenia w życiu i źródłach utrzymania kierowców. Ten nowy tymczasowy zakaz sądowy obejmuje blokowanie autostrad i głównych dróg w całym kraju" – powiedział minister transportu Grant Shapps.

Reklama

Jego resort wyjaśnił, że uzyskany zakaz sądowy dotyczy działań, które utrudniają ruch i uniemożliwiają dostęp do wszystkich głównych dróg w kraju, jak również takich, które powodują uszkodzenia nawierzchni i innej infrastruktury drogowej, co obejmuje m.in. przyklejanie się do asfaltu. Osobom, które złamią zakaz, grozić będą więzienie, grzywna nieograniczonej wysokości oraz koszty sądowe.

Ministerstwo transportu wystąpiło o taki zakaz po tym, jak aktywiści z grupy Insulate Britain po 10-dniowej przerwie wznowili swoje akcje. W poniedziałek rano kilkadziesiąt osób blokowało trzy ulice w londyńskiej dzielnicy finansowej City. Jak poinformowała policja, aresztowane zostały 53 osoby. Przed przerwą grupa Insulate Britain przez 14 dni w przeciągu pięciu tygodni prowadziła protesty, najczęściej polegające na blokowaniu w różnych miejscach obwodnicy Londynu.

Mimo wydanego zakazu sądowego aktywiści ostrzegli kierowców, aby w środę rano unikali obwodnicy Londynu lub ograniczyli na niej prędkość do 30 km/godz., by zminimalizować ryzyko wypadków. Autostrada ta, będąca najbardziej ruchliwą drogą w Wielkiej Brytanii, ma od 7 rano w środę stać się "miejscem pokojowego oporu obywatelskiego, który ma powstrzymać nasz rząd przed popełnianiem zbrodni przeciwko ludzkości".

Grupa domaga się od brytyjskiego rządu podjęcia wiążącego zobowiązania do zaizolowania wszystkich 29 milionów nieszczelnych domów w Wielkiej Brytanii do 2030 roku, a wszystkich mieszkań socjalnych do 2025 roku, w efekcie czego zmniejszone byłoby zużycie energii i spadłaby emisja gazów cieplarnianych.