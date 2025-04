Szczyt otworzył minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, który zwrócił uwagę na konieczność łączenia działań w obszarze klimatu, migracji i bezpieczeństwa. – Bardzo doceniam tę inicjatywę, która – z trudnościami, jak wszystko na tym świecie – bardzo dobrze się rozwija. Mam zaszczyt po raz kolejny uczestniczyć w Szczycie TOGETAIR – powiedział podczas otwarcia. – Jako minister spraw wewnętrznych bardzo dużą wagę przykładam do kwestii migracyjnych. To w tej chwili temat numer jeden wśród ministrów spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej. To również pierwszy priorytet naszej prezydencji w Radzie UE, którą Polska sprawuje od 1 stycznia. Dzieje się tutaj bardzo dużo – i nikt nie ma co do tego wątpliwości – dodał.

Głos zabrał także ambasador Szwecji, wskazując na potrzebę wzmacniania konkurencyjności europejskiej gospodarki jako warunku realizacji celów klimatycznych i dalszego wsparcia Ukrainy. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik przypomniał, że „z tymi wyzwaniami poradzimy sobie tylko we współpracy”.

Konkurencyjność na agendzie

Na scenie Global Commons ważnym tematem było przywrócenie Europie przewagi konkurencyjnej. Eksperci rozmawiali o tym, jak Unia Europejska może wzmacniać swoją pozycję gospodarczą w niestabilnym otoczeniu międzynarodowym, nie tracąc przy tym wartości takich jak wolność, bezpieczeństwo czy zrównoważony rozwój.

Ważnym warunkiem wzrostu jest ograniczenie barier administracyjnych i uproszczenie przepisów prawnych, dlatego jednej z debat poświęcono w całości deregulacji. Jak mówił Ryszard Petru, przewodniczący sejmowej Komisji ds. Deregulacji: „Czas odejść od postrzegania pracy parlamentarzystów jako produkcji kolejnych ustaw. Potrzebujemy selekcji, porządkowania i przejrzystych rozwiązań”.

„Czyste Powietrze” w nowej odsłonie

W wielu dyskusjach wracał temat programu „Czyste Powietrze”. Na scenie Climate Care odbyła się debata poświęcona jego rekonfiguracji. – Program nadal jest silnie zbiurokratyzowany i nierówny regionalnie. Firmy bankrutują, czekając na wypłaty. – Termomodernizacja może dać nawet 70% oszczędności – powiedziała Joanna Remiszewska-Michalak, Public Affairs Manager ROCKWOOL Polska. – Najpierw ocieplenie, potem panele – taka kolejność ma sens.

SGH i Fundacja „Czyste Powietrze”

Na scenie Business Connect Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Czyste Powietrze podpisały porozumienie o współpracy. To kolejny krok w zacieśnianiu relacji między środowiskiem akademickim a praktyką działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – z naciskiem na edukację, innowacje i wspólne projekty.

– Bardzo się cieszę, że uczelnia, która opiera się na liczbach, współpracuje także z takimi „miękkimi” tematami jak ekologia i środowisko – powiedziała Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze, pomysłodawczyni i organizatorka TOGETAIR.

Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak, dodał: – Jestem przekonany, że tylko rozwiązania systemowe i współpraca przyniosą odpowiednie rezultaty. To przykład dobrej, partnerskiej współpracy.

Na scenie dyskutowano także m.in. o rewolucji opakowań. Eksperci i przedstawiciele branży analizowali zmiany wynikające z wdrożenia systemu kaucyjnego oraz regulacji PPWR. Magdalena Markiewicz, prezes „PolKa”, podkreśliła, że obecny kształt ustawy nadmiernie obciąża handel: – Apelujemy o sprawiedliwy system kaucyjny, który nie przerzuca całej odpowiedzialności na detalistów.

Z kolei Anna Larsson z Reloop wskazała, że cała Europa boryka się z zalewem odpadów opakowaniowych, a ponad 30% z nich nie nadaje się do recyklingu.

Anna Kozera-Szałkowska z PlasticsEurope zaznaczyła: – Z punktu widzenia producentów tworzyw sztucznych, każdy system, który pozwala zebrać odpady, jest korzystny.

Lokalny potencjał

Na scenie Future Cooperation jednym z ważniejszych tematów były inwestycje w regiony i związane z nimi wyzwania. – Jeśli nie zatrzymamy wyludniania regionów, nie będziemy w stanie skutecznie prowadzić tam inwestycji – alarmowała Iwona Szmitkowska z Pracodawców RP. – Potrzebujemy strategii mikroregionalnych, dostosowanych do lokalnych potrzeb i aspiracji młodego pokolenia.

W tej przestrzeni poruszono także tematykę nowoczesnej mobilności. – Powinniśmy rozwijać transport niskoemisyjny. Jako producent wprowadzamy nową gamę samochodów dostawczych – mówił Andrzej Gemra, Ekspert ds. Public Affairs i Elektromobilności Renault Group.

– Rewitalizujemy naczepy, by były lżejsze i bardziej funkcjonalne – podkreślał Piotr Kamiński, członek Rady Nadzorczej Wielton.

– Samochody ciężarowe zeroemisyjne są już dostępne, ale rynek nie jest jeszcze mentalnie gotowy – zauważył Paweł Kocoń, PR Manager Mercedes-Benz. – Potrzebujemy edukacji i obalania mitów.

Wydarzenie objęte zostało patronatami honorowymi m.in. Parlamentu Europejskiego, Marszałek Sejmu Szymona Hołowni, Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a także Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Przemysłu oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Patronat objął również Prezydent m.st. Warszawy.

Ciąg dalszy jesienią

Szczyt TOGETAIR 2025 pokazał, że mimo różnic w poglądach coraz więcej środowisk jest gotowych do współpracy na rzecz zrównoważonej przyszłości. – Te debaty pokazują, że warto rozmawiać – mówił Artur Beck, współorganizator wydarzenia. – Na Kongresie Polska Moc Biznesu będziemy kontynuować ten dialog – bo zielona transformacja wymaga nie tylko planów, ale i wspólnych działań.