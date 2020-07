"Termin rozpoczęcia inwestycji w 2024 w żadnym wypadku nie jest zagrożony. Mamy jeszcze czas na szukanie partnera i rozmowy, a rozmawiamy co najmniej przez ten rok i to nie zagraża procesowi rozpoczęcia tych inwestycji. Nasze pozycjonowanie rośnie. Rozmawiamy nie tylko o aktywach inwestycyjnych tu i teraz, tylko rozmawiamy też o szerszej formie współpracy" - powiedział Obajtek podczas spotkania z dziennikarzami.

Potwierdził, że wybór partnera nastąpi w tym roku.

Dodał, że grupa skończyła badanie dna morza i kończy badania środowiskowe. Współpracuje też z innymi inwestorami w sprawach logistycznych.

"Nie będę spieszył się z tą decyzją w momencie, kiedy czas rozpoczęcia inwestycji nie jest zagrożony. Do 2024 r. chcę skończyć inwestycje w petrochemię i wtedy możliwe są duże inwestycje w offshore" - podsumował.

PKN Orlen (poprzez swoją spółkę Baltic Power) posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1200 MWe. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Koncern posiada warunki przyłączenia farmy do sieci. PKN Orlen planuje mieć 51% udziałów w tym przedsięwzięciu.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.