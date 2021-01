"18 stycznia Rada Nadzorcza JSW SA podjęła uchwałę o odwołaniu Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję prezesa zarządu. Do czasu wyłonienia nowego prezesa obowiązki przejął Artur Dyczko, który w tym czasie będzie pełnił też swoje dotychczasowe obowiązki zastępcy prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych" - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Jak dotąd nie podano przyczyn zmiany na stanowisku prezesa JSW. PAP zwróciła się z pytaniem w tej sprawie do przewodniczącej Rady Nadzorczej JSW prof. Haliny Buk.

Ponadto Rada powierzyła wiceprezesowi spółki ds. ekonomicznych Radosławowi Załozińskiemu pełnienie obowiązków wiceprezesa zarządu ds. handlu, niezależnie od jego dotychczasowych obowiązków.

Oprócz pełniącego obowiązki prezesa oraz wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych Artura Dyczki oraz odpowiadającego obecnie za sprawy ekonomiczne i handel Radosława Załozińskiego, w zarządzie JSW pozostają wiceprezes ds. rozwoju Tomasz Duda oraz wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków, wybrany na to stanowisko przez załogę.

Włodzimierz Hereźniak był prezesem JSW od 1 sierpnia 2019 r. Stanowisko objął w wyniku konkursu, ogłoszonego po odwołaniu w czerwcu 2019 r. swojego poprzednika, Daniela Ozona. Hereźniak kierował także jastrzębską spółką przez ponad siedem miesięcy na przełomie 2006 i 2007 roku.

Reklama

Odwołany prezes jastrzębskiej spółki jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, karierę zaczynał w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, później pracował m.in. w kopalni Knurów i dawnej Gliwickiej Spółce Węglowej. Jest menedżerem znanym w branży górniczej i energetycznej, był m.in. w zarządach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu–Zdroju oraz spółek Polski Koks, Remkoks, Węglozbyt i Tauron Ciepło.

Artur Dyczko, który obecnie będzie pełnił obowiązki prezesa JSW, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktorem nauk technicznych. Pracował m.in. w KGHM Polska Miedź oraz w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Z JSW związany jest od 4,5 roku - początkowo jako pełnomocnik ds. restrukturyzacji oraz dyrektor Bura Strategii i Rozwoju. W latach 2017-2019 był wiceprezesem spółki ds. strategii i rozwoju, a obecnie jest wiceprezesem ds. technicznych i operacyjnych.

W ostatnim czasie w mediach pojawiały się informacje dotyczące m.in. nieprawidłowości w należącej do Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej firmie JSW Innowacje, sugerujące, jakoby 80 mln zł inwestycji JSW zostało zmarnowane. W odpowiedzi kierowany przez prezesa Hereźniaka zarząd JSW oświadczył, iż "sprzeciwia się szkalowaniu dobrego imienia spółki i jeżeli zajdzie taka konieczność podejmie odpowiednie kroki prawne, aby temu zapobiec".

"Zarząd Spółki JSW SA w 2020r. zainicjował procedury kontrolne oraz zlecił kancelarii Dentons wykonanie niezależnego raportu dot. funkcjonowania JSW Innowacje. Po odebraniu dokumentu podjęto decyzję o przesłaniu go do Prokuratury Regionalnej w Katowicach w celu zbadania czy w JSW Innowacje nie dochodziło do przydatków niegospodarności. Dopełnione zostały wszelkie procedury i formalności. Zarząd JSW oświadcza, że wobec podmiotów rozpowszechniających nieprawdziwe informacje naruszające dobra osobiste spółki i godzące w jej dobre imię będą wyciągane konsekwencje prawne oraz wystosowane zostaną żądania zadośćuczynienia" - napisano w ubiegłotygodniowym komunikacie JSW.