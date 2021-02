Enea - w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów - zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych Enea Wytwarzanie w wysokości ok. 2 881 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea za 2020 rok, podała spółka. Powyższe zdarzenie zmniejszy zysk przed opodatkowaniem o ok. 2 881 mln zł i zysk netto okresu sprawozdawczego o ok. 2 334 mln zł.

Ponadto spółka zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w Enea Wytwarzanie w wysokości ok. 2 817 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, a zdarzenie to wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 2 817 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy, podkreślono. Wysokość wskazanych odpisów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)