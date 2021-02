Polacy, którzy zainwestowali w ubiegłym roku w panele fotowoltaiczne, mogą teraz odliczyć ich koszty od podstawy swojego podatku dochodowego. Będzie to prawdopodobnie bardzo liczne grono podatników, ponieważ w ubiegłym roku fotowoltaika biła rekordy popularności. Do sieci przyłączono 300 tys. nowych mikroinstalacji - wynika z danych przekazanych przez cztery główne spółki energetyczne. To trzy razy więcej niż rok wcześniej.

Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął w ubiegłym roku 228 tys. wniosków o dotację z programu Mój Prąd. Te osoby mogą też koszty inwestycji, po odjęciu dotacji 5 tys. zł, odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna po praz pierwszy pojawiła się w ubiegłorocznych zeznaniach podatkowych. Skorzystać z niej mogą osoby fizyczne opłacające podatek dochodowy według skali podatkowej (17 proc., 32 proc.), 19 proc. podatek liniowy oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Muszą być właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych domów i ponieść wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Katalog przedsięwzięć termomodernizacyjnych określa rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Lista jest długa, obejmuje też ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługę montażu instalacji fotowoltaicznej. Na te wydatki trzeba mieś fakturę z datą z ubiegłego roku.

Polega na tym, że od podstawy obliczenia podatku - dochodu lub przychodu w przypadku ryczałtowców - odlicza się poniesione wydatki. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Nie dotyczy to jednego przedsięwzięcia, ale wszystkich realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku małżonków, limit 53 tys. zł dotyczy każdego z nich oddzielnie.

Polacy wydali miliardy złotych na fotowoltaikę

Dane przekazane przez spółki energetyczne pokazują, że prosumenci zainstalowali niespełna 2 GW w fotowoltaice tylko w 2020 r.

