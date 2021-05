Równolegle do budowy farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej ok. 20 MW, trwa realizacja czterech aktywów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 4 MW, podała Energa. Oddanie ich do użytku planowane jest w 2022 roku.

"Nowo powstające małe farmy fotowoltaiczne Energi będą wykorzystywać panele bifacjalne, czyli generujące energię ze światła pozyskanego obydwiema stronami instalacji. Rozwiązanie takie wymaga odpowiedniej konstrukcji montażowej i przygotowania powierzchni pod całą instalacją, w celu uzyskania odpowiedniego współczynnika odbijania promieni słonecznych, aby spodnia strona paneli mogła je zebrać i przekształcić w energię elektryczną" - czytamy w komunikacie. Szacunkowo panele bifacjalne pozwalają uzyskać na 1 MW mocy zainstalowanej o ok. 10% więcej energii elektrycznej niż panele standardowe. Jednocześnie charakteryzują się wysoką sprawnością konwersji energii i dłużej - nawet o 10 lat - zachowywaną wydajnością pracy, zaznaczono. "Dla wszystkich czterech inwestycji NTP (ang. Notice-to-proceed, czyli polecenie rozpoczęcia prac) wydano z końcem marca 2021. Oddanie ich do użytku planowane jest w 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Projekty umiejscowione są w trzech lokalizacjach: dwie farmy powstają w Samolubiu (woj. warmiński-mazurskie), a po jednej w Czernikowie (obok już istniejącego obiektu - woj. kujawsko-pomorskie) i Przykonie (w sąsiedztwie FW Przykona i budowanego Gryfa - woj. wielkopolskie). Obecnie Energa OZE posiada dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5,4 MW: PV Czernikowo koło Torunia oraz PV Delta pod Gdańskiem. W 2020 roku wyprodukowały łącznie ok. 5 GWh energii, podobnie jak w 2019 roku. Pod koniec ubiegłego roku Energa OZE wydała NTP dla inwestycji w PV Gryf, która budowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działającej od lipca 2020 roku Farmy Wiatrowej Przykona. Na tym samym terenie - 300 ha gruntów zrekultywowanych po odkrywce kopalni węgla brunatnego Adamów - powstać mogą też kolejne aktywa OZE o łącznej mocy zainstalowanej ponad 100 MW, podano także. Rozwój zeroemisyjnych źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki, od dawna wpisany jest w działania strategiczne Energi, a po jej przejęciu przez PKN Orlen uległ intensyfikacji w związku ze strategią Orlen 2030, zakładającą wzrost mocy zainstalowanej w OZE Grupy Orlen z 0,5 GW do ponad 2,5 GW, podsumowano. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen. (ISBnews)