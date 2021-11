Fundusz Innowacyjny to obecnie jeden z największych programów finansowania technologii niskoemisyjnych, takich jak magazyny energii, innowacyjne projekty produkcji zielonej energii czy technologie wychwytywania i wykorzystywania CO2. Zastąpił wcześniejszy program NER300.

Pieniądze są dzielone przez dwie ścieżki - na projekty małe, o wartości 2.5- 7,5 mln euro oraz na projekty duże. Wsparcie przyznaje bezpośrednio Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia pomoc techniczną tym projektom, które nie są jeszcze gotowe do pełnego wdrożenia. Zgłaszane są projekty realizowane przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak również Islandii i Norwegii.

Wybór wielkoskalowych projektów do dofinansowania trwał ponad rok. Zgłosiło się wielu chętnych, z 311 zgłoszeń Komisja Europejska wybrała w marcu tego roku do pełnego zaprezentowania 70 projektów, z czego 66 przeszło ocenę. Z nich ostatecznie tylko 7 przyznano dotacje przekraczające 1,1 mld euro. Kolejne 15 projektów dostanie wsparcie na rozwój z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z myślą o ewentualnym ponownym składaniu wniosków w ramach przyszłych konkursów do Funduszu Innowacyjnego.

W żadnej z tych grup nie ma projektu z Polski. Polska Grupa Energetyczna starała się o dofinansowanie w Żarnowcu dużego magazynu energii opartego na bateriach litowo-jonowych. Projekt CHEST o mocy 205 MW i pojemności 820 MWh był w marcowej grupie wybranych, jednak ostatecznie nie dostał dotacji. Spółka poinformowała portal WysokieNapiecie.pl, że teraz analizuje argumenty Komisji Europejskiej i rozważa tryb odwoławczy.

KE ogłosiła już drugi nabór 26 października z terminem składania wniosków do 3 marca 2022 r. Zachęca wszystkie projekty, które nie powiodły się w pierwszej turze, do ponownego składania wniosków. Budżet to 1,5 mld euro.

