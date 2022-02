Efektywność energetyczna to temat rzeka, który w realiach unijnej strategii Zielonego Ładu i celu neutralności klimatycznej w 2050 r. urasta do rozmiarów morza, a nawet oceanu.

Lekceważenie tego zagadnienia niechybnie będzie prowadziło w przyszłości do podobnych skutków jak w przypadku transformacji energetyki. W efekcie Polska - przez wiele lat konserwująca swój węglowy miks energetyczny - obecnie znajduje coraz mniej zrozumienia wśród innych państw UE, gdy kwestionuje cele formułowane przez Komisję Europejską.

Dwa lata poślizgu

Pomijając standardowe opóźnienia w przygotowywaniu i wdrażaniu przez Polskę różnego rodzaju regulacji, planów oraz strategii, trzeba wskazać, że w przypadku strategii renowacji zakładano jej przyjęcie przez rząd w pierwszym kwartale 2021 r. Resort rozwoju liczący ponad 130 stron dokument przygotował i upublicznił do konsultacji społecznych w lutym minionego roku.

Co działo się później? Trudno powiedzieć, bo biuro prasowe ministerstwa nie odpowiedziało na nasze pytania związane ze strategią. Można jednak domyślać się, że więcej uwagi w minionym roku poświęcano tam najpierw politycznym przepychankom, które skończyły się wyjściem w sierpniu 2021 r. środowiska Jarosław Gowina z rządu i samego ministerstwa. Ponadto na resorcie rozwoju spoczywały m.in. takie zadania związane z tzw. Polskim Ładem jak przygotowanie projektu budowy domów do 70 m kw. bez pozwolenia, czy kolejne formy wsparcia zakupu mieszkań.

Dopiero w grudniu w wykazie prac legislacyjnych rządu wpisano wiceministra rozwoju Artura Sobonia (powołanego na to stanowisko dwa miesiące wcześniej) jako osobę odpowiedzialną za prowadzenie projektu - w miejsce Anny Korneckiej, która straciła stanowisko na początku sierpnia 2021 r. Soboń po podwładnej Gowina przejął też projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, która blokuje rozwój energetyki wiatrowej i do tego zadania zabrał się bardzo ochoczo.

Strategia bez gospodarza

Pojawiła się więc nadzieja, że ten mający dosyć mocną pozycję w PiS polityk doprowadzi do finału również temat strategii renowacji. Teraz ponownie można mieć obawy co do jej dalszych losów, gdyż temat znowu nie ma swojego "gospodarza". Artur Soboń dostał bowiem od premiera nową misję - sprzątania bałaganu związanego z coraz bardziej skompromitowaną reformą podatkową w ramach "Polskiego Ładu".

Czy branża budowlana będzie miała wystarczającą moc aby coś zmienić? Ile to będzie kosztować podatników? Co praworządność ma wspólnego z efektywnością energetyczną budynków? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl