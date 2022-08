- Wyniki Orlenu były powyżej i tak wysokich oczekiwań, ale na giełdzie górę wzięło dążenie do zrealizowania długo oczekiwanych zysków krótkoterminowych - powiedział DGP Kamil Kliszcz z Biura Maklerskiego mBanku. Jak podkreślił, przyczynić się do tego mogło delikatne złagodzenie sytuacji na rynku paliw. Ropa taniała już od kilku tygodni, a przed weekendem jej notowania znalazły się na poziomie niższym niż w przeddzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. - Marże rafineryjne pozostają wysokie, ale spadły z ekstremalnych poziomów notowanych w poprzednich tygodniach, co może sygnalizować, że szczyt rentowności sektora paliwowego mamy już za sobą. Dla części inwestorów może to być sygnał, że nic „lepszego” ich już na tym rynku nie czeka - mówił. Ale ta ocena może być przedwczesna. - Nawet przy niższych niż w ostatnim kwartale marżach należy spodziewać się bardzo dobrych wyników Orlenu - stwierdził analityk.