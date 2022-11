"Według Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG), średnie dobowe zapotrzebowanie na gaz w Europie w ostatnich 10 sezonach zimowych wynosiło między 15 TWh/d a 18 TWh/d. W przypadku zimy podobnej do poprzednich, zapotrzebowanie prawdopodobnie utrzyma się w tych granicach i nie nastąpi konieczność ograniczenia zużycia. W przypadku zimy znacznie ostrzejszej (przypadającej średnio raz na 20 lat) niż historyczna średnia zapotrzebowanie byłoby o 22% wyższe niż w sezonie 2021/2022 i przekroczyłaby nieznacznie 20 TWh dziennie. W takim wypadku kraje UE mogłyby być zmuszone do ograniczania popytu o ok. 10%" - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE".

W pierwszych 3 kwartałach 2022 r. konsumpcja gazu w UE-27 spadła o 10% w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.

"Najwyższy spadek zanotowano w krajach bałtyckich: Finlandii (45%) Łotwie (32%) i Litwie (29%). Natomiast w Hiszpanii, Irlandii i Portugalii zanotowano nieznaczny wzrost zużycia (odpowiednio o 4%, 2% i niecały 1%). W Polsce redukcja konsumpcji gazu była wyższa niż łączna redukcja krajów UE i wyniosła 18%" - podano także.

(ISBnews)