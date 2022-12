Od początku 2022 r. sprowadzono 12 mln ton, w grudniu do Polski ma trafić 2 mln ton, a do kwietnia 2023 r. - kolejne 5 mln ton.

"Od początku roku zaimportowaliśmy, wliczając listopad, 12 mln ton węgla. To jest węgiel zmieszany, który trzeba odsiać, z tego ok. 25-30 proc. węgla jest dla gospodarstw domowych. W grudniu będzie kolejne ok. 2 mln ton, a na przyszły sezon ok. 5 mln ton" - powiedział Rabenda podczas konferencji prasowej.

Wcześniej wiceminister informował, że w poprzednich latach sprowadzanych było kilka mln ton, maksymalnie do 10 mln ton.

(ISBnews)