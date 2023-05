"Decyzją z dnia 26 maja 2023 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G ustalonej przez przedsiębiorstwo ENEA SA" - poinformował we wtorek Urząd Regulacji Energetyki.

Jak wyjaśniła PAP rzeczniczka prasowa URE Agnieszka Głośniewska, wskazane przez spółkę koszty są nieuzasadnione i nie dają podstaw do podwyżki taryfy. Zwróciła uwagę na spadające koszty wytwarzania energii.

Głośniewska w odpowiedzi na pytanie PAP, czy inne spółki energetyczne znalazły się w podobnej sytuacji jak Enea, stwierdziła, że o podwyżkę taryfy wystąpiła też spółka PGE Polska Grupa Energetyczna. Dodała, że postępowanie jest w toku i niebawem należy spodziewać się decyzji prezesa URE w tej sprawie.

Grupa Enea informuje na swoich stronach internetowych, że odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,6 mln klientów. Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 17 tys. pracowników. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka. (PAP)

autor: Anna Bytniewska