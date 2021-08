Cyfryzacja lekiem na pandemiczne zło

Zdaniem Komisji Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa mają zasadnicze znaczenie dla każdej gospodarki krajowej. Dlatego UE przekazuje od początku pandemii koronawirusa potężne wsparcie finansowe właśnie dla tego sektora. Jednym z priorytetów KE jest przyspieszenie cyfryzacji, która ma pomóc w szybszym wyjściu z kryzysu.

We wrześniu 2020 roku Krajowy Rejestr Długów opublikował raport pod nazwą „Jak pandemia wpłynęła na biznes”. Okazuje się, że dla 21 proc. firm z sektora MŚP pandemia przełożyła się na przyspieszenie cyfryzacji. To oznacza, że dla co 5. przedsiębiorstwa strategią na adaptację w nowej rzeczywistości stał się rozwój cyfrowych narzędzi i kanałów np. obsługi przez internet.

Z kolei raport Banku Światowego i PARP pt. „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”, wskazuje, że w odpowiedzi na wybuch pandemii koronawirusa 32 proc. firm zaczęło używać bądź zwiększyło użycie Internetu, mediów społecznościowych, wyspecjalizowanych aplikacji czy platform cyfrowych w celach biznesowych. Przedsiębiorstwa poprawiły w ten sposób głównie sprzedaż (45 proc.), marketing (38 proc.) i zarządzanie (24 proc.).

Wsparcie z sektora prywatnego równie ważne

Oczywiście poza wsparciem instytucji unijnych czy też rządowych, pomocy małych i średnich firmom mogą udzielać niezależne podmioty i partnerzy zewnętrzni. Tak też się dzieje. W obliczu narastających problemów związanych pandemią koronawirusa polski producent oprogramowania dla biznesu Symfonia zdecydował się w czerwcu 2021 roku uruchomić Pakiet Wsparcia dla Firm z sektora MŚP. W puli pomocy jest aż 2 miliony złotych na zakup i instalację oprogramowania do zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach, takich jak: finanse i księgowość, kadry i płace, praca zdalna, wsparcie sprzedaży. Klienci mają do wyboru kilka opcji: Bony Cyfryzacyjne, dzięki którym można zakupić oprogramowanie ze zniżką do nawet 55%, oraz Bony Instalacyjne umożliwiające łatwiejsze wdrożenie systemu w firmie. Beneficjenci programu mogą również skorzystać ze wsparcia Symfonii przy pozyskaniu zewnętrznego finansowania.

Pakiet wsparcia dla firm na rozwój i transformację firmy

Eksperci firmy Symfonia w ramach Pakietu Wsparcia dla Firm doradzą, jak zautomatyzować, zintegrować i zoptymalizować kluczowe dla firmy procesy biznesowe. Przedstawią też preferencyjne, dostosowane warunki zakupu narzędzi wspierających proces cyfryzacji przedsiębiorstwa.

Dzięki bonom można znacznie przyspieszyć cyfryzację w obszarze zarządzania kadrami, sprzedażą i zarządzaniem magazynem czy finansami i księgowością. Jeśli firma zakupi program Symfonia e-Pracownik lub Symfonia HRcloud, otrzyma dodatkowo w ramach bonu od 1 do 3 stanowisk Symfonia Kadry i Płace. Z kolei w przypadku chęci rozwoju kanału e-commerce przy zakupie Symfonia Integrator e-commerce można otrzymać od 1 do 3 stanowisk Symfonia Handel. Jeśli firma zamierza wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów oraz dedykowane wsparcie dla Biur Rachunkowych do zdalnej komunikacji z klientami, warto będzie zakupić programy Symfonia Obieg Dokumentów lub Symfonia Biuro Rachunkowe Online. Przedsiębiorca otrzyma wtedy w pakiecie od 1 do 3 stanowisk Symfonia Finanse i Księgowość.

Bon Instalacyjny – wsparcie w obszarze IT

Ważnym aspektem wdrożenia rozwiązań cyfrowych jest ich odpowiedni implementacja i integracja z już posiadanymi rozwiązaniami. To ważne, ponieważ nie wszystkie systemy informatyczne będą od razu ze sobą współgrały. Dlatego elementem Pakietu Wsparcia dla Firm od Symfonii jest Bon Instalacyjny, czyli wsparcie doświadczonych konsultantów ds. wdrożeń w prawidłowej konfiguracji i instalacji systemów w ramach istniejącej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Jak otrzymać taki bon? Wystarczy zakupić programy Symfonia Handel, Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia Kadry i Płace z "Gwarancją Podstawową+", a firma otrzyma od 2 do 7 godzin bezpłatnego wsparcia w zainstalowaniu i/lub skonfigurowaniu 1 stanowiska zakupionego programu.

Cyfrowe wsparcie szansą na wyrównanie szans

2 mln zł na cyfryzację biznesu to szansa na przygotowanie polskim firm z sektora MŚP na kolejne wyzwania gospodarcze, społeczne i technologiczne, które podobnie jak pandemia koronawirusa mocno doświadczyło wiele rodzimych biznesów. To także szansa na podniesienie możliwości operacyjnych przedsiębiorstw i lepsze wykorzystanie odradzającej się koniunktury.

Co istotne, kluczowym założeniem, jakie stoi za programem Symfonii, jest bezpieczne inwestowanie w cyfryzację z troską o zachowanie płynności finansowej i ciągłości działania firmy. MŚP mogą dodatkowo skorzystać z wariantu odroczonej płatności lub anulować subskrypcję w dowolnym momencie w przypadku spadku przychodów. Więcej o Pakiecie Wsparcia dla Firm na www.optymizacja.pl.

O marce Symfonia

Symfonia to polski producent oprogramowania, jeden z największych dostawców systemów ERP dla firm z sektora MŚP. Symfonia specjalizuje się w tworzeniu programów i aplikacji, w tym chmurowych, przeznaczonych do obsługi i automatyzacji finansów i księgowości, kadr i płac oraz HR, wsparcia sprzedaży (w tym w kanale e-commerce), zarządzania magazynem, zarządzania produkcją, elektronicznym obiegiem dokumentów oraz analizą danych. Spółka świadczy także usługi wdrożeniowe, szkoleniowe oraz w zakresie wsparcia technicznego, współpracując z siecią blisko 200 partnerów technologicznych i biznesowych. Z oprogramowania Symfonii w modelu subskrypcyjnym stale korzysta ponad 35 tysięcy klientów. Więcej na www.symfonia.pl