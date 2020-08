"Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce nawiązaliśmy współpracę z Uber Eats, aby nasi klienci mogli szybko i wygodnie zamawiać produkty z Żabki z dostawą pod wskazany adres. To kontynuacja pilotażu dotychczasowej usługi "Żabka do domu", którą uruchomiliśmy kilka miesięcy temu. Dzięki usłudze, klienci z Warszawy i Poznania, a niebawem z kolejnych miast, będą mieć zapewniony szybki dostęp do ulubionych produktów z oferty Żabki i przekąsek na ciepło Żabka Café. Produkty mogą zamawiać przez aplikację, a zakupy będą dostarczane nawet w pół godziny" – powiedział wiceprezes Żabka Polska Tomasz Blicharski, cytowany w komunikacie.

Użytkownicy mają do wyboru 600 produktów dostępnych w dostawie, w tym napojów i posiłków z Żabka Café, podano także.

Po skompletowaniu koszyka płatność odbywa się za pośrednictwem aplikacji Uber Eats.

"Z przyjemnością ogłaszamy naszą współpracę z Żabką, pierwszą tak dużą spółką spożywczą w ofercie Uber Eats w Polsce. Dzięki współpracy z Żabką chcemy pomóc tysiącom Polaków uzyskać bezpieczny i szybki dostęp do produktów spożywczych, powiększając ofertę na naszej platformie" - powiedziała general manager w Uber Eats Charity Safford, cytowana w komunikacie.

Uber Eats z uwagi na pandemię wdrożył m.in.: bezkontaktowe dostawy, w których zamówienia zostawiane są pod drzwiami lub zgodnie z instrukcją użytkownika.

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6 400 placówek prowadzonych przez ponad 4 800 franczyzobiorców pod marką Żabka.

(ISBnews)