"Popularność e-commerce nieustannie wzrasta, czego odzwierciedleniem jest struktura przychodów Coccodrilo. W IV kwartale sklep internetowy wygenerował 10,9 mln zł przychodów i jest to wynik wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku o 93%. W okresach zamknięcia galerii handlowych był to nasz główny kanał sprzedaży. Dzięki ciągłym inwestycjom w jego umacnianie byliśmy do tej sytuacji dobrze przygotowani" - powiedział prezes CDRL Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

W ostatnich miesiącach spółka dokonała również szeregu zmian technologicznych, które umożliwiają usprawnienie własnego kanału e-commerce, m.in. przeniosła sklep internetowy z platformy Magento 2.0. na platformę Magento 2.4. Klienci zyskali również możliwość zapłaty za pośrednictwem Apple Pay i Google Pay, natomiast platforma na urządzenia mobilne zyskała nowe, bardziej intuicyjne menu, podkreślono.

Spółka inwestuje nie tylko w technologie, ale również w logistykę. Dzięki dodatkowym urządzeniom sortującym sprawność operacyjna pozwala na przygotowanie nawet 20 tys. paczek na dobę. Obecnie 97% zamówień jest wysyłanych do jednego dnia od złożenia zamówienia.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Grupa CDRL jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.

(ISBnews)