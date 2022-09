Nutri-Score to oznaczenie graficzne składające się z pięciu liter (od A do E) i odpowiadających im kolorów (od ciemnozielonego do czerwonego), które mają być podsumowaniem wartości odżywczej produktu oznaczonego tym kodem. Obecnie jest to najpopularniejsze nieobowiązkowe oznaczenie stosowane przez coraz więcej przedsiębiorstw, np. jest ono szeroko promowane przez sieć dyskontów Biedronka oraz giganta produkcji żywności Nestlé.