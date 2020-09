W ramach podpisanej umowy Asseco dostarczy 24 drony przeznaczone do obserwacji w różnorodnym środowisku. Będą one wyposażone w sensory pracujące zarówno w świetle widzialnym, jak i w paśmie podczerwieni. Dostarczany do Ministerstwa Obrony Narodowej system ma m.in. możliwość fuzji danych rozpoznawczych pozyskanych z obu sensorów, podano.

"Asseco jest sprawdzonym partnerem dla sektora obronności. To już kolejny raz, kiedy dostarczymy wyspecjalizowany sprzęt do prowadzenia różnego typu działań wojskowych. Stworzony przez nas system bezzałogowy jest projektem młodych polskich inżynierów i będzie w całości produkowany na terenie Polski, z czego jestem szczególnie dumny. To bardzo wszechstronne rozwiązanie, które może być wykorzystywane zarówno przez służby mundurowe: wojsko, policję, straż pożarną, jak i w zastosowaniach cywilnych, np. w rolnictwie" - powiedział dyrektor Pionu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa Asseco Poland Zdzisław Wiater, cytowany w komunikacie.

Każdy z 6 dostarczanych przez Asseco zestawów będzie złożony z 4 bezzałogowych statków powietrznych, stacji kierowania i kontroli wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym. Sprzęt ma zwiększyć świadomość sytuacyjną pola walki przy minimalnym zaangażowaniu personelu naziemnego - obsługiwany będzie przez jednego żołnierza, podsumowano.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.