Arctic Paper przystąpił do negocjacji z potencjalnymi dostawcami linii technologicznych do nowej linii do produkcji opakowań w Kostrzynie, które powinny zostać rozstrzygnięte do połowy maja, poinformował prezes Michał Jarczyński. Zapowiedział, że fabryka opakowań o wartości 15 mln euro (około 70 mln zł) powinna powstać zgodnie z planem do IV kwartału 2023 roku.

"Przystępujemy do negocjacji z potencjalnymi dostawcami linii technologicznych, czyli kluczowych elementów nowej fabryki. Część będzie pochodziła od dostawców europejskich, część zapewne spoza Europy. Mam nadzieję, że w połowie maja będziemy już mogli powiedzieć więcej o terminach samej budowy" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. Zapewnił jednocześnie, że jeżeli nie będzie poważnych perturbacji na rynku, termin zakończenia budowy w IV kwartale 2023 roku powinien zostać dotrzymany. W październiku 2021 roku Arctic Paper i jego szwedzka spółka zależna Rottneros podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia spółki joint venture, której celem będzie budowa w Kostrzynie nad Odrą fabryki opakowań z formowanego włókna celulozowego, a w lutym br. podjęta została decyzja inwestycyjna w tej sprawie. Fabryka będzie produkować około 80 mln tacek rocznie, przy szacowanych rocznych przychodach na poziomie 9-11 mln euro i marży EBIT na poziomie ponad 20% po osiągnięciu pełnych zdolności operacyjnych. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r. (ISBnews)