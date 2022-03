Na czwartkowej konferencji wynikowej za 2021 r. wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem przypomniał, że spółka Tauron Wydobycie wystąpiła o dopłaty do redukcji wydobycia węgla w ramach rządowego programu dla górnictwa. „Do dzisiaj jeszcze te środki nie zostały przydzielone” – zaznaczył Topolski.

Wiceprezes wskazał, że spółka Tauron Wydobycie wypełniła wszystkie wymogi pod względem dopłat do obniżenia produkcji węgla handlowego w polskim sektorze wydobywczym: m.in. przygotowała plan operacyjny, który ma akceptację ministra aktywów państwowych. Podkreślił, że pod kątem programu pomocowego ustalono poziomy bazowe, od których założono zejścia z produkcji.

„Obecnie plan 2022 r. jest na poziomie bardzo zbliżonym do 2021 r.; planujemy, że będzie to faktycznie ok. 5,1 mln ton – i to również wymagało wstępnego uzgodnienia w ramach trwającego procesu notyfikacji przed Komisją Europejską. Rok 2022. miał być już pierwszym rokiem pewnej obniżki produkcji” – wyjaśnił Topolski.

Dodał, że agresja Rosji na Ukrainę spowodowała wstępną rewizję planu – stąd powrót do poziomu wydobycia z 2021 r. „Patrząc na możliwości zwiększenia wydobycia, potwierdzamy, te możliwości są. Tauron Wydobycie ma szanse na zwiększenie planu wydobycia. Natomiast wymaga to uzgodnienia” – zastrzegł.

„Trwają rozmowy zarówno z sektorem wydobywczym, z rządem polskim i w ramach rządu z Komisją Europejską, żeby w związku z sytuacją geopolityczną zmienić to podejście i żeby ten punkt startu mógł być inaczej ustawiony” – uściślił wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem.

Zaznaczył, że ewentualne szybkie zwiększenie wydobycia nie mogłoby się wiązać z odmrażaną inwestycją w głębienie nowego szybu Grzegorz w Jaworznie, ponieważ perspektywa ewentualnego jego ukończenia to lata 2027-28. „Spółka w horyzoncie dwóch-trzech lat może nieznacznie zwiększyć wydobycie w ramach zasobów własnych; wymaga to dodatkowych inwestycji w roboty przygotowawcze” – wyjaśnił.

Topolski podał też, że tegoroczny plan produkcji poszukiwanych obecnie na rynku przez odbiorców indywidualnych tzw. ekogroszków zakłada wartość kilkuset tysięcy ton. „Planu zwiększenia (tej produkcji) na dzisiaj nie mamy” – powiedział.

W równoległym procesie sprzedaży kopalń do Skarbu Państwa Tauron jest po podpisaniu listu intencyjnego i po działaniach przygotowawczych, w tym po wycenie spółki Tauron Wydobycie. „Czekamy na dalsze uzgodnienie z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Pamiętajmy, że jest to uzależnione od negocjacji z Komisją Europejską programu pomocy dla górnictwa” – zaznaczył Topolski.

„To nabycie i ta pomoc będzie pomocą publiczną – wymaga uzgodnień i notyfikacji w Komisji Europejskiej. Dokąd ten element nie zadzieje się, dotąd proces sprzedaży nie będzie sfinalizowany. Także jesteśmy gotowi” – zadeklarował wiceprezes Taurona.