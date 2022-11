Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,28 mln zł wobec 7,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 830,78 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 550,28 mln zł rok wcześniej.

"Działamy obecnie w dość trudnych warunkach, przede wszystkim z uwagi na szybko rosnące koszty energii, gazu, transportu i surowców. Zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, wzrosły m.in. ceny sadzy, kordu tekstylnego, czy też kauczuku naturalnego oraz syntetycznego. W konsekwencji nasza marża brutto w III kwartale 2022 r. wyniosła 11,2 mln zł i była niższa o 15,8% w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Z drugiej strony mocno rosną nasze przychody. W porównaniu z III kwartałem ub.r. są one wyższe o ponad połowę, a po dziewięciu miesiącach roku zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży o ponad 43%. Biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze w Polsce i na świecie, jesteśmy zadowoleni z naszej stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej" - skomentował prezes Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż FO Dębica do podmiotów powiązanych w III kwartale 2022 r. wygenerowała przychody w kwocie 745,1 mln zł, co oznacza wzrost o 54,3% w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zwiększyła się o blisko 27% do 85,7 mln zł.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów wyniosła 0,3% wobec 0,5% w III kwartale ub.r., a marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów zmieniła się z 15,8% w III kwartale 2021 r. do 10,5% w III kwartale 2022 r.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 32,61 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 39,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 426,77 mln zł w porównaniu z 1 692,57 mln zł rok wcześniej.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)