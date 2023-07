Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali o odrzuceniu projektu uchwały o przeznaczeniu 100 mln zł pochodzących z istniejących w spółce kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy specjalnej, co dałoby 7,24 zł na akcję, podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)