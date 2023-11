Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) odnotowała 17,74 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 23,76 mln zł wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 610,41 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 830,78 mln zł rok wcześniej.

Niższe rok do roku wyniki za III kwartał to przede wszystkim skutek pożaru, który miał miejsce w sierpniu 2023 r. w fabryce spółki w Dębicy, wskazano w komunikacie poświęconym wynikom.

"W III kwartale br. boleśnie odczuliśmy skutki sierpniowego pożaru, który miał miejsce w naszej fabryce. W konsekwencji utraciliśmy część zdolności produkcyjnych, co m.in. przełożyło się na mniejszą sprzedaż. Dodatkowo ponieśliśmy koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz usuwania skutków pożaru, a także zniszczonych środków trwałych. Pomimo to chcemy podkreślić, że nasza sytuacja finansowa jest stabilna i bezpieczna" - powiedział prezes Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 200,65 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 32,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 344,66 mln zł w porównaniu z 2 426,77 mln zł rok wcześniej.

"Na nasze bardzo dobre wyniki do czasu pożaru, a także narastająco po trzech kwartałach wpływ miało kilka istotnych czynników. Jednym z nich był wzrost cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Dodatkowo w pierwszym półroczu wystąpił znaczący spadek poniesionych kosztów surowców i energii w stosunku do kosztów zakładanych w kalkulacjach cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi" - ocenił prezes.

20 sierpnia br. w godzinach nocnych w fabryce Spółki w Dębicy miał miejsce pożar. Po wstępnym zatrzymaniu produkcji opon osobowych została ona wznowiona w ograniczonym zakresie.

"Aktualnie nadal mierzymy się z negatywnymi skutkami sierpniowego pożaru i koniecznością odtworzenia częściowo utraconych z tego powodu możliwości produkcyjnych. Obecnie pracujemy na ok. 70% mocy produkcyjnych sprzed pożaru. Pełnego odbudowania utraconych mocy produkcyjnych spodziewamy się nie wcześniej niż w czwartym kwartale 2024, ze względu na czas potrzebny na zakup i dostarczenie nowych maszyn produkcyjnych. Należy przy tym zaznaczyć, że produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń" - podkreślił Szafran.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

