Zysk operacyjny wyniósł 93 mln zł wobec 43,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 647,8 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 851,2 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Wyniki FO Dębica za cały rok 2023

W całym 2023 r. Dębica odnotowała 284,4 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 72,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 322,2 mln zł wobec 78,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 992,4 mln zł w 2023 r. wobec 3 278 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 rok wypracowaliśmy satysfakcjonujące wyniki, a nasza sytuacja finansowa pozostaje bardzo stabilna, pomimo tego, że w drugim półroczu odczuwaliśmy negatywne skutki sierpniowego pożaru, który miał miejsce na terenie naszej fabryki, w zakładzie opon osobowych. Sprawnie usunęliśmy jego skutki i wznowiliśmy produkcję, od końca września 2023 r. zakład pracuje w wymiarze 70% mocy sprzed pożaru. Przewidywany termin powrotu do pierwotnych mocy produkcyjnych sprzed pożaru to nie wcześniej niż IV kwartał 2024 roku ze względu na czas potrzebny na zakup i dostarczenie nowych maszyn produkcyjnych. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń " - powiedział prezes Ireneusz Maksymiuk, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż do podmiotów powiązanych

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica do podmiotów powiązanych w 2023 r. wygenerowała przychody w kwocie 2 722,5 mln zł, co oznacza spadek o 6,8% r/r. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zmniejszyła się o 24,3% do 269,9 mln zł, podano również.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)