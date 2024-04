Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów pozostały bez zmian wobec wcześniej raportowanych, na poziomie 2 992,41 mln zł, podkreśliła spółka.

"Zwiększenie kwoty zysku wynika ze zwiększenia kategorii pozostałych przychodów operacyjnych ze względu na zmianę sposobu prezentacji rozliczeń ubezpieczeniowych związanych z pożarem. Szacunkowy wynik uległ zmianie w toku dalszych prac nad rocznym sprawozdaniem spółki za rok 2023 i uwzględnieniem stanowiska audytora" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przekazane 25 kwietnia.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)