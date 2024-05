"Wynik za I kwartał 2024 jest rezultatem:

- niższych cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie. Zrealizowane ceny odzwierciedlają wpływ spadku kosztów surowców w listopadzie i grudniu 2023, które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2024 r.

- tego, że spółka w dalszym ciągu ponosi koszty związane z pożarem, który miał miejsce w sierpniu 2023 r., w tym niewykorzystanych mocy produkcyjnych oraz koszty odbudowywania mocy produkcyjnych, które w I kwartale 2024 r. w sumie wyniosły 50 999 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Niestabilne okoliczności biznesowe

W opinii zarządu nie należy traktować wyniku za I kwartał 2024 r. jako źródła wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników spółki w kolejnych okresach z uwagi na to, że w dalszym ciągu okoliczności biznesowe są niestabilne.

Przekazanie ostatecznych wyników nastąpi 16 maja 2024 r.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

