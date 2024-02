Firma Oponiarska Dębica miała 2 992,41 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz 196,31 mln zł zysku netto w 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Na wymienione wyżej wyniki finansowe za 2023 r. wpływ miały:

- wyższe ceny sprzedaży realizowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi w okresie I półrocza br., w tym odzwierciedlenie wpływu wzrostu kosztów surowców i energii w listopadzie i grudniu 2022 r. spowodowanego czynnikami inflacyjnymi, które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2023 r., co miało pozytywny wpływ na zysk,

- znaczący spadek poniesionych kosztów surowców i energii od II kwartału 2023 r., w stosunku do kosztów zakładanych w kalkulacjach cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie, co miało pozytywny wpływ na zysk,

- pożar, w wyniku którego spółka utraciła część zdolności produkcyjnych co przełożyło się na mniejszą sprzedaż do podmiotu powiązanego oraz poniosła dodatkowy koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, koszty usuwania skutków pożaru jak również koszty zlikwidowanych środków trwałych, co miało negatywny wpływ na przychody i koszty w II półroczu 2023" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przekazane 25 kwietnia.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)