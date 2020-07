"Zgodnie z raportem bieżącym 3/2020 opublikowanym w dniu 12 lutego 2020 roku, grupa prognozuje, że wartość wskaźnika EBITDAaL będzie w 2020 roku wyższa niż osiągnięta w 2019 roku (2,718 mld zł po przekształceniu). Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte w pierwszej połowie 2020 roku oraz podjęte dodatkowe działania w celu ograniczenia skutków kryzysu, zarząd Orange Polska podtrzymuje prognozę wzrostu wartości wskaźnika EBITDAaL w 2020 roku. Jednakże, zarząd będzie ściśle monitorować sytuację i na bieżąco dokonywać oceny wpływu pandemii COVID-19 na wyniki grupy" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników kwartalnych.



EBITDAaL na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 1 401 mln zł (według MSSF16) wobec 1 297 mln zł rok wcześniej (według MSSF16). Marża rentowności operacyjnej (EBITDAaL do przychodów) wzrosła o 1,5 pkt proc. do 24,9%.



W prezentacji spółka podała, że w samym II kw. br. EBITDAaL wyniosła 728 mln zł (według MSSF16) wobec 662 mln zł rok wcześniej (według MSSF16).



"Na wynik EBITDAaL istotny wpływ miały zdarzenia związane z pandemią koronawirusa. W ramach podejmowania kroków mitygujących jej negatywny wpływ dokonaliśmy zmian w zakresie systemu nagród jubileuszowych w Orange Polska. Pozwoliło to na rozwiązanie rezerw bilansowych na przyszłe świadczenia pracownicze w kwocie 64 mln zł co przełożyło się na wprost na wynik finansowy. Z drugiej strony zawiązaliśmy dodatkowe rezerwy szacując ryzyko związane ze złymi długami oraz antycypując niewywiązanie się z pewnych zobowiązań z jednym z dostawców" - czytamy także.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)