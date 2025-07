Zakaz palenia w kominkach 2025 - nowe przepisy. Kiedy i gdzie nie wolno palić w kominku?

Czy to już koniec ognia w domowym kominku? Nowe przepisy budzą emocje – jedni mówią o zakazie, inni o wyjątkach. Dużo mówi się zakazie palenia drewnem. To nowe rozporządzenie, które ma wejść w życie w III kwartale 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że niebawem wiele kominków zniknie z polskich domów. Ale czy na pewno? O jakie kominki chodzi?