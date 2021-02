"Od kilku lat permanentnie monitorujemy rynek i 'czyhamy' na jakąś okazję, więc będziemy to kontynuować. Jeżeli znajdzie się jakiś interesujący przedmiot zakupu, który wpisywałby się w tą naszą mapę łańcucha wartości transformacji, to będziemy zainteresowani takim podmiotem. Nie ukrywam, że teraz w pierwszej kolejności pracujemy nad tym, aby dobrze zbudować synergię pomiędzy tymi podmiotami, które mamy. Co nie zmienia postaci, że przyglądamy się rynkowi" - powiedziała Leśniewska podczas wideokonferencji.

Leśniewska zwróciła uwagę, że Orange Polska w segmencie ICT przejęła w 2019 r. firmę Bluesoft, a w grudniu 2020 r. firmę Craftware.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)