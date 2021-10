"Jak się jedno cyfrowe rozwiązanie wdroży, to wdrażanie kolejnych jest prostsze. To, że były e-recepty ułatwiło cyfryzację procesu szczepień" - tłumaczy na kongresie Impact'21 w Poznaniu Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

Wprowadzenie systemu do obsługi szczepień, to jest gigantyczne osiągnięcie zespołu Ministerstwa Zdrowia - mówił w rozmowie z Dominiką Sikorą, zastępcą redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, Janusz Cieszyński. Tak dużego i szybkiego wdrożenia nigdy w administracji nie było - dodał. Reklama Cyfryzacja jest obowiązkowa. Tak jak dbanie o bezpieczeństwo - zauważył pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa na Impact'21. Dodał, że stuprocentowa cyfryzacja administracji to tylko kwestia czasu. Zobacz całą rozmowę: