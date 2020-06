Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) delegowała Emila Ślązaka, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu BOŚ Banku do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa banku, jednak nie dłużej niż do 16 września 2020 roku, podał bank.

Ponadto rada nadzorcza powołała Arkadiusza Garbarczyka na stanowisko wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa BOŚ Banku - oraz Jerzego Zania na stanowisko wiceprezesa BOŚ Banku na czas trwania wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpocznie bieg w dniu następnym po dniu zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie BOŚ Banku sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, podano również.

"W związku z powyższym skład zarządu banku będzie przedstawiać się następująco:

1) Emil Ślązak - p.o. prezesa zarządu;

2) Arkadiusz Garbarczyk - wiceprezes zarządu - pierwszy zastępca prezesa zarządu;

3) Jerzy Zań - wiceprezes zarządu" - czytamy w komunikacie.

21 maja br. bank informował, że prezes BOŚ Banku Bogusław Białowąs złożył oświadczenie, iż nie będzie kandydował do zarządu BOŚ Banku w kolejnej trzyletniej kadencji.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

