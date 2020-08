Pandemia ma gigantyczny wpływ na globalny biznes i handel. Jednak nawet lockdown nie powstrzymał wzrostu największych fortun na świecie. Jak pisze redakcja Bloomberg, rodzina Waltonów, do których należy sieć sklepów Walmart, jest bogatsza niż kiedykolwiek – w zeszłym roku dorobiła się kolejnych 25 miliardów dolarów, a ich łączna fortuna wyniosła około 215 miliardów dolarów. Lata inwestycji w łańcuch dostaw Walmartu i możliwości handlu online opłaciły się i przyniosły gwałtowny wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale, pomimo kryzysu w amerykańskim sektorze detalicznym.

Waltonowie z amerykańskiego Arkansas są najbogatszą rodziną świata. Majątek Waltonów w ciągu ostatniego roku rósł średnio o 3 miliony dolarów na godzinę. Ich bezprecedensowa fortuna to prawie 100 miliardów dolarów więcej niż to, co posiada rodzina plasująca się na drugim miejscu rankingu – dynastia Mars. „Rodzinna” firma produkująca m.in. słynne słodycze (oprócz batonów Mars również Milky Way czy M&MS) oraz żywność i produkty do pielęgnacji zwierząt domowych zgromadziła majątek w wysokości 120 miliardów dolarów.

Na trzecim miejscu znalazła się rodzina Kochów z Koch Industries (amerykański konglomerat o rocznych dochodach rzędu 115 miliardów dolarów) warty niemal 110 miliardów dolarów. Rodzina ta sporo jednak straciła w wyniku kryzysu naftowego.

Czwarte miejsce zajęła dynastia z Arabii Saudyjskiej, od której zresztą nazwano państwo: Al Saud. Szacunek wartości netto – 95 miliardów dolarów – opiera się na skumulowanych wypłatach dla członków rodziny królewskiej, jednak całkowity majątek kontrolowany przez ok. 15 tys. rozszerzonych członków rodziny jest zapewne znacznie wyższy. Wielu członków rodziny królewskiej zarabiało pośrednicząc w zawieraniu kontraktów rządowych i transakcji dotyczących ziemi oraz zakładając firmy obsługujące firmy państwowe, takie jak Saudi Aramco. Książę Mohammed bin Salman, syn siódmego monarchy Saudyjczyków, króla Salmana, osobiście kontroluje aktywa o wartości ponad 1 miliarda dolarów.

Reklama

Indyjski biznesmen Mukesh Ambani od kwietnia zainwestował w swoje platformy cyfrowe Reliance Industries ponad 20 miliardów dolarów, zwiększając tym samym największą fortunę Azji o 61 proc. w ciągu ostatniego roku. Dzięki temu znalazł się w pierwszej piątce rankingu z majątkiem wartym ponad 54 miliardy dolarów.

Ogólna wartość netto najbogatszych 25 dynastii na świecie utrzymuje się na stałym poziomie 1,4 biliona dolarów. Koncentracja zysków odzwierciedla ranking indywidualnych miliarderów Bloomberga, gdzie Jeff Bezos – tak jak rodzina Waltonów w powyższym rankingu – znacznie wyprzedza resztę bogaczy. Bezos, który zajmowałby drugie miejsce, gdyby się pojawił w tej klasyfikacji, nie kwalifikuje się na listę rodziny, ponieważ jego majątek przekłada się na pierwsze pokolenie.

Karen Harding z grupy majątkowej w NEPC z siedzibą w Bostonie, która doradza rodzinom o bardzo wysokich dochodach, tłumaczy, dlaczego miliarderzy nie muszą obawiać się kryzysów: „Jedną z mocnych stron wielopokoleniowego bogactwa jest to, że mają one bardzo długie horyzonty czasowe. Są w stanie zaakceptować wahania na rynkach”. Wiele rodzin postrzega pandemię jako szansę. Dzięki wieloletniej strategicznej dywersyfikacji i rodzinnym biurom, które mogą konkurować z bankami inwestycyjnymi pod względem zakresu i zaawansowania, najbogatsi mogą spokojnie przetrwać zawirowania gospodarcze i społeczne.