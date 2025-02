1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jej zapisami uczestnicy funduszu inwestycyjnego otrzymują pełną kwotę środków uzyskaną z odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa. W praktyce oznacza to, że w tym roku po raz pierwszy podatek Belki od zysków kapitałowych podatnicy muszą samodzielnie rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

– Dotychczas podatek był odprowadzany „u źródła”, czyli przez fundusz. Inwestor po odkupieniu jednostek uczestnictwa otrzymywał przelew pomniejszony o jego kwotę. W tym roku po raz pierwszy ten obowiązek jest po stronie inwestorów. Wiemy, że to rozliczenie może się wydawać trudne. Niektórych być może ten obowiązek zaskoczy. Dlatego chcemy wesprzeć naszych klientów w tym procesie, odpowiadając na często pojawiające się pytania – mówi Kazimierz Fedak, prezes zarządu Generali Investments TFI S.A. Na stronie tego TFI można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego obowiązku.

Kalendarz działań podatnika

Na samodzielne rozliczenie należnego podatku podatnicy mają czas do 30 kwietnia. Podstawą do tego jest formularz PIT-8C, w którym w ujęciu zbiorczym są uwzględnione wszystkie odkupienia/umorzenia oraz konwersje dokonane przez uczestnika w danym roku podatkowym. Fundusze inwestycyjne i inne instytucje mają czas na jego przesłanie do końca lutego 2025 r. Dokument jest przekazywany drogą elektroniczną, chyba że podatnik nie wyraził na to zgody. W takiej sytuacji formularz PIT-8C zostanie mu dostarczony w wersji papierowej.

Formularz jest równocześnie przekazywany przez fundusz do urzędu skarbowego. To oznacza, że informacja PIT-8C będzie dostępna dla podatnika także w e-Urzędzie Skarbowym w zakładce Twój PIT – dokumenty źródłowe. Można się z nią zatem zapoznać na swoim koncie na stronie podatki.gov.pl.

Poza złożeniem zeznania podatkowego podatnik musi jeszcze uiścić należny podatek. Na to również ma czas do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Stawka podatku pozostała bez zmian, czyli wynosi 19 proc.

Ułatwieniem w przypadku rozliczenia podatku może być to, że należna kwota zostanie automatycznie wczytana w rozliczeniu rocznym. Podatnik rozliczający się na formularzu PIT-38 będzie miał możliwość zaakceptowania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego dostępnego na stronie e-Urzędu Skarbowego. Tym samym, jeśli nie złoży zeznania do końca kwietnia, wstępnie wypełniony PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowany przez system.

Eksperci Generali Investments TFI S.A. uczulają, aby dochować wyznaczonego terminu płatności podatku. W przeciwnym razie zostaną naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

Warto pamiętać, że małżonkowie nie mogą składać wspólnej deklaracji PIT-38, muszą zrobić to osobno.

Strata nie zwalnia od obowiązku

Eksperci Generali Investments TFI S.A. podkreślają, że odkupienie jednostek uczestnictwa ze stratą nie zwalania z obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Roczne zeznanie podatkowe PIT-38 należy złożyć do urzędu skarbowego niezależnie od tego, czy w danym roku inwestycje przyniosły zysk, czy stratę. Wykazaną w zeznaniu rocznym stratę podatkową można będzie rozliczyć w okresie pięciu kolejnych lat następujących po roku jej poniesienia.

Nowe przepisy z jednej strony nakładają dodatkowe obowiązki dla podatników, z drugiej zaś wprowadzają korzystne dla nich zmiany. Umożliwiają bowiem lepsze zarządzanie portfelem inwestycyjnym w kontekście podatków. A to dlatego, że pozwalają na rozliczanie dochodów i strat nie tylko z jednego funduszu, lecz także z innych inwestycji kapitałowych wskazanych w ustawie. Zatem stratę z inwestycji w jednostki uczestnictwa podatnik będzie mógł skompensować z zyskami wypracowanymi z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w innych funduszach lub z innymi źródłami przychodów z kapitałów pieniężnych. Dzięki uwzględnieniu strat poniesionych w innych inwestycjach istnieje więc możliwość całkowicie zgodnego z prawem minimalizowania kwoty podatku.

PIT-38 Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym: 1) uzyskali przychody: a) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych, udziałów (akcji) w spółkach lub udziałów w spółdzielni, b) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny, c) z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych, d) z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, 2) uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Dziennik Gazetę Prawną na zlecenie Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

