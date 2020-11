"Poniedziałkowa informacja o szczepionce na koronawirusa pozwoliła bardzo silnie odreagować przede wszystkim tym sektorom na GPW, które zostały silnie poturbowane zarówno przez I, jak i II falę pandemii, w szczególności chodzi o sektor bankowy i paliwowy. Spółki te silnie w ostatnich dniach zyskały, wydaje się jednak, że 6-proc. zwyżka WIG-banki może być swego rodzaju zwieńczeniem tych wzrostów, przez co raczej zachowałbym dużą ostrożność w podejściu do tego sektora" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Wyjaśnił, że pozytywny sentyment na GPW trwa już od 7 sesji, a obecna seria wzrostów zdołała zmienić krótkoterminowy trend spadkowy na wzrostowy. Wielu inwestorów zdążyło już wejść na rynek, przez co nie widać powodów do podwyższonego popytu na akcje banków.

Indeks sektora bankowego wrósł najmocniej, bo o 6,4 proc. i jest najwyżej od blisko dwóch miesięcy. WIG-paliwa zyskał 4,5 proc. Na GPW rosło 9 z 15 wskaźników sektorowych, wśród zwyżkujących znalazła się także motoryzacja - w górę o 5,8 proc. Ponownie najmocniej tracił WIG-leki, tym razem o 4,3 proc. Za nim, ze spadkiem o blisko 3 proc., znalazł się WIG-games.

"Warto za to zwrócić uwagę na dotychczasowych liderów długoterminowej hossy, czyli sektor gamingowy, który w ostatnich dniach traci. Wydaje się to być raczej nieuzasadnione, zwłaszcza, że spółki te mają przed sobą najlepszy okres koniunktury i sprzedaży. Być może inwestorzy obawiają się, że szczepionka szybko przełoży się negatywnie na popyt na gry. Trzeba jednak pamiętać, że zanim będzie ona szeroko dostępna, minie jeszcze co najmniej kilka miesięcy" - powiedział Czarnecki.

Zauważył, że impuls wzrostowy z początku listopada być może wyznaczył dno korekty, a tym samym drugie lokalne minimum po marcowym załamaniu - inwestorzy mogą zatem szukać okazji do zakupu. W jego ocenie, w długim terminie, dopóki WIG20 nie będzie ponownie schodził w okolice 1.500 pkt., ma szanse na 2-3-letnią hossę.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 zyskał 0,77 proc. do 1.779,34 pkt., WIG zwyżkował o 0,89 proc. do 51.280,02 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,31 proc. do 3.671,03 pkt., a sWIG80 urósł o 0,44 proc. do 14.411,5 pkt.

Początkowo indeksy zniżkowały, odreagowując 4-proc. poniedziałkowe wzrosty, jednak w ciągu dnia zdołały wyjść na plus. Dla każdego z nich była to siódma wzrostowa sesja z rzędu. Znajdują się obecnie na najwyższych poziomach od dwóch miesięcy.

Obroty na GPW wyniosły około 2.430 mln zł, z czego 1.931 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (377 mln zł), CD Projektu (297 mln zł) oraz PKO BP ( 247 mln zł). W przypadku PKN Orlen, Mercatora Medical, PZU i Pekao obroty także przekroczyły 100 mln zł.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX rósł o 0,8 proc., a S&P 500 tracił 0,5 proc..

We wtorek była kontynuowana część trendów zapoczątkowanych poniedziałkową informacją o skuteczności szczepionki opracowywanej przez Pfizer i BioNTech. Podobnie jak poprzedniego dnia, na GPW wśród najmocniej rosnących spółek były banki i paliwa.

W WIG20 Pekao zyskał 7,5 proc., Santander - w górę o 6,8 proc., Alior Bank i PKO BP - po 6,2 proc. Banki te są najwyżej od lipca, poza Pekao, który zanotował miesięczne maksimum.

Kurs Orlenu wzrósł o 6,2 proc., a Lotosu o 4,7 proc. Po wyznaczeniu pod koniec października 4-5 letnich minimów kursy Lotosu i Orlenu odbiły. Kilkunastoprocentowe wzrosty w poniedziałek i kontynuacja trendu we wtorek wyniosły notowania na najwyższe poziomy odpowiednio od miesiąca/dwóch.

W przypadku LPP i CCC, liderów poniedziałkowych wzrostów, rosnących o blisko 20 proc., trend nieco wyhamował. CCC zakończyło dzień 1,3 proc. pod kreską, a LPP 1,1 proc. na plusie.

W indeksie nadal najmocniej traciło Allegro - tym razem w dół o 8,7 proc.

Na koniec dnia, początkowe 15-proc. spadki Biomedu Lublin, Mercatora Medical, a także blisko 10-proc. spadki Airway Medix, Harper Hygienics, Cormay i Global Cosmed zmalały. Spółki te w większości zakończyły dzień około 3-6 proc. pod kreską, Biomed stracił 9 proc.. Wyjątek stanowi Mercator, który odrobił większość spadków i na koniec dnia tracił tylko 1 proc.

Biomed poinformował przed sesją, że jego zysk netto po trzech kwartałach 2020 roku spadł o 15 proc. do 813 tys. zł.

W sWIG80 OncoArendi Therapeutics dołączyło do grona zniżkujących - kurs spółki spadł o 15 proc., najmocniej w indeksie. W ramach poprzednich dwóch sesji notowania wzrosły o ponad 250 proc. po informacji o podpisaniu istotnej umowy.

Wzrostem o 10 proc., przy obrotach przekraczających 40 mln zł wyróżnił się mBank. Poprzedniego dnia notowania zyskały 24 proc.