Najbardziej oszczędnie święta obchodzić będą mieszkańcy wsi. Tu ponad 80 proc. gospodarstw domowych chce zmieścić się w 1 tys. zł. Dla porównania odsetek takich osób w miastach i dużych aglomeracjach wynosi 70 proc. Z sondy wynika też, że kwota planowanych wydatków jest zależna od wysokości dochodu oraz uzyskiwanego świadczenia 500 plus. W grupie gospodarstw, w których jest ono wypłacane na dwoje lub więcej dzieci, aż 88 proc. wyda od 500 zł do nawet 2 tys. zł na święta. Tymczasem w tych, w których 500 plus przysługuje tylko na jedno dziecko, 84 proc. przeznaczy na przygotowanie Bożego Narodzenia od 300 do 1 tys. zł.