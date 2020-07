"Zgodnie z naszą strategią chcemy się rozwijać w biznesach, w których mamy mocną pozycję konkurencyjną na międzynarodowym rynku i możliwość skutecznego rozwoju. Zmiany na globalnym rynku żywic w ostatnich latach potwierdzają, że aby skutecznie konkurować ze światowymi i regionalnymi konkurentami wymagana jest odpowiednia skala działania. Dlatego w ramach przeglądu opcji strategicznych dla Ciech Żywice szukaliśmy partnera, który oprócz korzystnych warunków transakcji, zapewni także możliwość dalszego rozwoju tego biznesu. Umożliwi przy tym wykorzystanie potencjału produkcyjnego i intelektualnego spółki oraz będzie kontynuował nasze działania w kierunku tworzenia jeszcze bardziej angażującego środowiska pracy dla załogi Ciech Żywice. Nie bez znaczenia jest także to, że jest to dynamiczny polski producent z Podkarpacia, wiążący swoją przyszłość z działalnością w tym regionie" - powiedział prezes Ciechu Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

"Nabycie spółki Ciech Żywice stanowi ważny krok w kierunku realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa, jakimi są ugruntowanie pozycji lidera w produkcji żywic oraz zwiększenie wartości, potencjału rozwojowego i bezpieczeństwa firmy. Obie spółki posiadają bogatą tradycję, ogromne doświadczenie i silną pozycje w swojej branży, cechuje je również komplementarność produktowa i technologiczna. Dzięki temu powstanie polska firma zdolna do jeszcze bardziej skutecznego konkurowania na globalnym rynku żywic. Dlatego bardzo nas cieszy, że wraz z zamknięciem transakcji, będziemy mieli możliwość powitać spółkę Ciech Żywice w Grupie LERG" - dodała wiceprezes LERG Agnieszka Kozubek-Bespalenko.

Kwota transakcji wynosi 160 mln zł, a mnożnik transakcji EV/EBITDA liczony dla ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 7,6. Do sfinalizowania transakcji sprzedaży niezbędne jest uzyskanie zgód regulacyjnych.

Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych dla biznesu Żywice jesienią 2019 roku, ogłaszając jednocześnie wydzielenie tego biznesu razem z Ciech Sarzyna do oddzielnej spółki, co zostało zrealizowane z początkiem 2020 roku. Nowa spółka zajmuje się w całości produkcją i sprzedażą blisko 1000 produktów, wśród których znajdują się żywice epoksydowe (ok. 40% sprzedaży), poliestrowe nasycone (ok. 10% sprzedaży) i nienasycone (ok. 50% sprzedaży). Spółka eksportuje ok. 50% swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich, oraz posiada własne centrum R&D. Ciech Żywice ma swoją siedzibę w Nowej Sarzynie i zatrudnia ok. 240 osób. W 2019 roku biznes Żywice wypracował 298 mln zł przychodów.

LERG to jeden z najważniejszych producentów żywic w Polsce. Oprócz działalności produkcyjnej i sprzedaży na eksport, LERG posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe, a także współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)