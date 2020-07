Dwa zakłady Grupy Ciech, które musiały ograniczyć produkcję wskutek spadku popytu wywołanego przez pandemię koronawirusa, wracają do zwiększonej aktywności biznesowej oraz obserwują odbicie w branżach swoich odbiorców. Spółka Ciech Pianki, która od kilku lat notuje coroczne wzrosty przychodów, pracuje już z wykorzystaniem pełnych mocy wytwórczych - popyt na pianki poliuretanowe jest wysoki i odzwierciedla polepszającą się sytuację w segmencie produkcji mebli, zaznaczył Ciech.



W segmencie pianek wstrzymanie produkcji przez głównych producentów mebli i materaców, wymusiło na spółce Ciech Pianki czasowe ograniczenie produkcji nawet o 60%. Jednak dzięki zauważalnemu odbiciu w polskim i europejskim segmencie produkcji mebli, produkcja pianek poliuretanowych w bydgoskim zakładzie Grupy Ciech wróciła już do poziomu sprzed pandemii, podkreślono.



"Od maja obserwujemy stale rosnący popyt na nasze produkty, a wyraźne sygnały ożywienia u naszych odbiorców dotyczą zarówno polskiego, jak i zagranicznych rynków. Zakład obecnie pracuje z wykorzystaniem swoich pełnych mocy produkcyjnych" - powiedział prezes Ciech Pianki Michał Budzyński, cytowany w komunikacie.



Ciech Pianki to jeden z największych producentów pianek poliuretanowych w Polsce. Spółka zatrudnia 130 pracowników, wytwarza ok. 30 tys. ton pianek rocznie i od kilku lat notuje wzrosty przychodów, m.in. dzięki przeprowadzonej optymalizacji procesów oraz inwestycjom w zaplecze magazynowo-logistyczne. W latach 2016-2018 firma zainwestowała ponad 10 mln zł, m.in. w rozbudowę magazynu bloków długich, oraz zwiększyła asortyment oferowanych pianek, wynika także z komunikatu.



Pandemia koronawirusa wpłynęła również na rynek krzemianów. Ciech Vitrosilicon jest obecnie największym dostawcą krzemianów sodu w Europie i posiada dwa zakłady produkcyjne - w Żarach i Iłowej, w których pracuje ok. 300 osób. Ograniczenie produkcji przez głównych odbiorców Grupy Ciech, zmusiło Ciech Vitrosilicon do czasowego ograniczenia produkcji. Jednak dzięki odmrożeniu europejskich gospodarek, dziś popyt ze strony klientów rośnie.



"Najwięksi odbiorcy stopniowo zwiększają zamówienia, choć jednocześnie dostajemy sygnały, że powrót do poziomów produkcji z końca 2019 roku u naszych klientów potrwa jeszcze kilka miesięcy. Sytuację determinuje kondycja branży motoryzacyjnej: produkowana z krzemianów krzemionka strącona służy głównie do produkcji opon czy wypełnień w elementach gumowych i plastikowych samochodów. Dzięki nowoczesnej i największej w Europie instalacji do produkcji szklistego krzemianu sodu mamy silną pozycję konkurencyjną i planujemy powrót

do pełnej wydajności produkcyjnej już w trzecim kwartale 2020 roku" - powiedział członek zarządu Ciech Vitrosilicon i szef biznesu Krzemiany w Grupie Ciech Andrzej Dawidowski, również cytowany w komunikacie.



Działalność Ciech Pianki odpowiada za niecałe 10% przychodów Grupy Ciech, a biznes Krzemiany za ok. 5% przychodów, podsumowano.



Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)