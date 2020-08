"Zarząd spółki Stelmet spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku dotyczącego podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że spółka w dniu 05 sierpnia 2020 roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej" - czytamy w komunikacie.



Przedmiotowy wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki, podano także.



Pod koniec lipca br. Stanisław Bieńkowski - dominujący akcjonariusz Stelmetu - ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki. Cena wykupu wynosi 9,04 zł za akcję.



Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.



(ISBnews)