Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - SimFabric podpisał umowę z ASI Gaming Investment Group, które zobowiązało się do nabycia 150 tys. akcji serii C MobileFabric oraz 150 tys. akcji serii B VRFabric, poinformowała spółka. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 17 zł za akcję i w wyniku transakcji do każdej ze spółek wpłynie kwota 2,55 mln zł.









"Niedawno informowaliśmy o rozpoczęciu dwóch nowych filarów naszej działalności, które realizujemy w nowych spółkach zależnych - MobileFabric i VRFabric. Działalność w segmencie gier mobilnych oraz dedykowanych technologii wirtualnej rzeczywistości jest dopełnieniem realizowanej przez nas strategii zrównoważonego rozwoju. Obie spółki mają olbrzymi potencjał, który już na wczesnym etapie ich funkcjonowania dostrzegają inwestorzy. Dziś podpisaliśmy umowę ze spółką ASI Gaming Investment Group, która zadeklarowała nabycie po 150 tys. akcji obu spółek, po cenie emisyjnej - 17 zł za akcję" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.



VRFabric nastawione jest na produkcje gier symulacyjnych. Spółka zajmie się także portingiem gier na urządzenia VR z portofolio SimFabric oraz innych studiów zewnętrznych. Pierwszym projektem VR-owym w portfolio spółki będzie "Train Mechanic Simulator VR". Premiera gry planowana jest w drugim kwartale 2021 r., podano także.



Wśród głównych filarów strategii zrównoważonego rozwoju SimFabric są także produkcja własnych nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier, świadczenie usług portowania w oparciu o umowy wydawnicze na projekty otrzymane od podmiotów zewnętrznych oraz działalność badawczo-rozwojowa, podsumowano w materiale.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)