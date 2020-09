"Dojście do neutralności emisyjnej nie będzie odbywało się na wygaszaniu aktywów. Niektóre firmy w Polsce mają możliwość ograniczenia emisyjności poprzez wygaszanie pewnych aktywów, np. elektrowni węglowych. Nasze dojście nie będzie na tym polegało. Nawet jeżeli inwestujemy w nowoczesną petrochemię, to są to instalacje zamienne, będziemy inwestować w nowe olefiny czy fenol, które mają zupełnie inne poziomy emisyjności" - powiedział Obajtek dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.



Jak zastrzegł, wyjątkiem od tej reguły może być węglowa elektrownia Ostrołęka B.



"To jedyne aktywo węglowe w naszej grupie, ale żywotność tej elektrowni i tak nie jest wyższa niż 6 lat" - wyjaśnił.



Szef Orlenu podkreślił, że koncern jest dobrze przygotowany do finansowania projektów zmierzających w stronę neutralności emisyjnej, a wśród możliwych źródeł finansowania wymienił Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), zielone obligacje oraz nowe fundusze unijne.



"Chcemy być nowym Orlenem, który patrzy w przyszłość, ale również będzie się transformował, będzie się rozwijał szybciej w Polsce i naszej części Europy" - powiedział.



Obajtek podkreślił również, że nie da się dzisiaj określić jaka część z ponad 25 mld zł inwestycji na dojście do neutralności emisyjnej to projekty zupełnie nowe, wcześniej nie ogłaszane, bo część z nich stanowić będą nowe planowane akwizycje w źródła zeroemisyjne.



"Akwizycje mają przynieść optymalizację i wyzwolić możliwości finansowania, które pozwolą nam przeprowadzić procesy transformacji energetycznej, bo od tego nie uciekniemy" - dodał.



"Dojście do neutralności emisyjnej będzie znaczącym filarem naszej nowej strategii, którą ogłosimy w październiku" - podsumował prezes.



PKN Orlen ogłosił dziś plan dojścia do neutralności emisyjnej w 2050 r. i zapowiedział, że do 2030 r. chce zredukować emisję CO2 na posiadanych aktualnie aktywach rafineryjnych i petrochemicznych o 20% oraz w energetyce o 33% CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Spółka szacuje, że wydatki inwestycyjne na projekty ograniczające emisję CO2, w tym m.in. nakłady na projekty z zakresu efektywności energetycznej, inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, odnawialne źródła energii na lądzie, a także portfel inwestycji biopaliwowych, wyniosą ponad 25 mld zł do 2030 r.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)