Głównym determinantem wyniku w II kw. był lockdown gospodarczy, który wystąpił na wszystkich rynkach działalności holdingu. Mimo negatywnych czynników zewnętrznych półroczny wynik grupy z działalności podstawowej wyniósł 33,6 mln zł. Ponadto holding ponownie odnotował zyski na wszystkich swoich rynkach, podano.



Wynik z tytułu odsetek wyniósł 187,78 mln zł wobec 236,55 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 19,16 mln zł wobec 33,07 mln zł rok wcześniej.



Aktywa razem holdingu wyniosły 19,92 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 25,66 mld zł na koniec II kw. 2019.



"Minione miesiące był dla nas okresem dostosowania i optymalizacji wielu procesów biznesowych pod kątem nowych realiów rynkowych związanych z COVID-19. Dzięki doświadczeniu zdobywanemu na wielu rynkach europejskich, udało nam się w znaczącym stopniu zminimalizować dotychczasowe skutki pandemii, zarówno na poziomie całej grupy, jak i poszczególnych spółek. Naszym priorytetem pozostanie dalsza skuteczna realizacja działań osłonowych i szukanie możliwości rozwoju w nowej rzeczywistości gospodarczej" - powiedział prezes Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.



W I-II kw. 2020 r. bank miał 194,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,71 mln zł zysku rok wcześniej.



"Wynik segmentu Ukraina znalazł się pod silną presją sytuacji związanej z pandemią COVID-19, co miało istotny wpływ na niższą dynamikę sprzedaży oraz mniejszą dyscyplinę płatniczą klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na wzrost kosztów rezerw o 44% oraz spadek przychodów operacyjnych o 7,5% (w UAH) w ujęciu rocznym. Mimo tych wyzwań, półroczny zysk segmentu netto wyniósł 18,9 mln zł, a poziom wskaźników kosztowych C/I utrzymał się na stabilnym poziomie. Na koniec czerwca wynosił on 35,2%. W pierwszej połowie roku Getin Holding otrzymał z segmentu Ukraina 46,3 mln zł dywidendy" - czytamy dalej.



W I poł. zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 5,6 mln zł, a jednym z jego determinantów był negatywny wpływ sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę. Sprzedaż grupy utrzymała się na stabilnym poziomie i wyniosła ponad 443,4 mln zł, z czego 233,2 mln zł przypadło na bank, a 210,1 mln zł na spółkę leasingową. Na koniec czerwca suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 5,9% w ujęciu rocznym, podano także.



"Zysk netto segmentu Białoruś wyniósł w I poł. br. 6,5 mln zł. Bank odnotował jednak spadek zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego, co było efektem m.in. dalszych ograniczeń nakładanych na sektor bankowy przez regulatora oraz spadku sprzedaży związanym z pandemią. Mimo tych ograniczeń, od początku roku Idea Bank Białoruś odnotował roczny spadek salda kredytowego jedynie o 5% (BYN). Natomiast saldo depozytów wzrosło w tym okresie o 2,5% w ujęciu rocznym (w BYN). W obliczu pandemii, dzięki zaawansowanej digitalizacji oraz rozwojowi bankowości online, udało się utrzymać ciągłość operacyjną wszystkich linii biznesowych, przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom" - wynika z komunikatu.



Getin Holding w I kw. sfinalizował transakcję sprzedaży 100% udziałów spółki leasingowej Carcade w Rosji za 154,9 mln zł, co pozwoliło wyjść z trudnego i ryzykownego dla grupy rynku rosyjskiego.



"Rozliczenie transakcji na poziomie skonsolidowanym wygenerowało efekt na wyniku Grupy Getin Holding w kwocie -228,1 mln zł, którego główną składową było przeniesienie historycznych różnic kursowych na inwestycji z kapitałów do rachunku zysków i strat. Z uwzględnieniem efektów zaraportowanej w I kwartale transakcji, półroczny wynik netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -194,5 mln zł" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 86,33 mln zł wobec 58,67 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.



(ISBnews)