"Jest to pierwsze w Polsce oprogramowanie umożliwiające placówkom medycznym prowadzenie zdalnej opieki w zakresie nie tylko konsultacji, ale przede wszystkim diagnostyki i monitoringu zdrowia pacjenta. Rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz analizę dużych zbiorów danych medycznych (big data analytics)" - czytamy w komunikacie.



Wirtualna Przychodnia bazuje na oferowanej już placówkom medycznym i szpitalom certyfikowanej technologii CarnaLife System. Rozwiązanie Wirtualna Przychodnia usprawni funkcjonowanie zarówno małych placówek medycznych, szpitali, jak i rozwiniętych sieci medycznych i będzie dla nich realnym wsparciem w zakresie pełnej obsługi pacjentów, co jest szczególnie ważne w dobie trwającej walki z pandemią Covid-19. Pacjenci otrzymują możliwość umówienia wizyty za pośrednictwem platformy telemedycznej, podano.



"W połączeniu ze zdalnym monitoringiem takich parametrów jak m.in. ciśnienie, puls czy temperatura przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych algorytmów AI, otrzymujemy rozwiązanie umożliwiające kompleksowe wsparcie procesu leczenia" - powiedział prezes MedApp Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.



Dzięki wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń telemedycznych lekarz będzie w stanie zarejestrować wyniki badań w czasie rzeczywistym. Wszystkie badania przeprowadzone bez udziału lekarza, np. EKG, badanie ciśnienia czy pulsoksymetria, zostaną przeanalizowane przez sztuczną inteligencję i w przypadku niepokojących zmian oznaczone jako wymagające interwencji lekarskiej. System zapewnia pełne bezpieczeństwo transmisji oraz przechowywania dokumentacji medycznej dzięki szyfrowaniu przesyłanych danych. Wirtualna Przychodnia umożliwi zdalną rejestrację pacjenta przez placówkę czy szpital oraz prowadzenie zdalnego monitoringu i konsultacji przez lekarza, wskazano również.



"Naszą Wirtualną Przychodnię kierujemy zarówno do pojedynczych przychodni, szpitali, sieci placówek, ale też samych lekarzy prowadzących indywidualne praktyki. Jesteśmy skupieni na tym, czego oczekują pacjenci i lekarze. Przy wsparciu naszej rady naukowej przygotowaliśmy harmonogram dalszego rozwoju naszych rozwiązań. Wierzymy, że nasza aplikacja podniesie jakość obsługi zarówno osób ze schorzeniami przewlekłymi, a także tych, którzy poszukują pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej" - dodał Mędrala.



CarnaLife System jest modułem analitycznego systemu CarnaLife, który jest certyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIb.



MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.



(ISBnews)