Warszawa, 22.10.2020 (ISBnews) - Prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski rozpoczęli proces budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB), której celem jest sprzedaż do 1 287 500 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 5% udziału w kapitale i głosów, podało LiveChat Software."Mariusz Ciepły oferuje do sprzedaży w ramach procedury ABB nie więcej niż 643 750 akcji sprzedawanych, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki; oraz Maciej Jarzębowski oferuje do sprzedaży w ramach procedury ABB nie więcej niż 643 750 akcji sprzedawanych, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.Procedurę ABB przeprowadzi Trigon Dom Maklerski, a proces sprzedaży akcji sprzedawanych zostanie przeprowadzony w trybie budowania przyspieszonej księgi popytu. Procedura ABB ma rozpocząć się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu."W przekazanej spółce informacji akcjonariusze sprzedający wskazali, że ich zamiarem jest pozostanie akcjonariuszami spółki i dalsze wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju" - czytamy dalej.Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.(ISBnews)