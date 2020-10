"Z satysfakcją informujemy, że jesteśmy coraz bliżej wejścia na rynek NewConnect. Właśnie złożyliśmy do Giełdy Papierów Wartościowych dokument informacyjny. W procesie upublicznienia spółki wspiera nas INC SA. Debiut na NewConnect nie będzie poprzedzony emisją akcji. Chcielibyśmy dołączyć do grona spółek publicznych jeszcze w tym roku" - powiedział prezes Incuvo Andrzej Wychowaniec, cytowany w komunikacie.



Aktualnie Incuvo, na mocy umowy zawartej ze spółką Creepy Jar, zajmuje się portingiem gry "Green Hell" na większość wiodących platform VR-owych. Symulator przetrwania osadzony w otoczeniu lasu deszczowego w Amazonii, autorstwa Creepy Jar, już niebawem zostanie wydany na platformie Steam oraz w wersji na gogle Oculus Rift. Premiera tytułu zaplanowana jest na III kw. 2021 roku, podano także.



"Nasz zespół pracuje jednocześnie nad 'Blair Witch VR' od Bloober Team. Także ten tytuł przenosimy do VR-u. W pierwszej kolejności gra zadebiutuje w wersji na gogle Oculus Quest i Oculus Quest 2. 'Blair Witch VR' będzie zawierał wiele usprawnień i unowocześnień, a także nowe mechaniki, które wzmocnią interaktywność rozgrywki i umożliwią maksymalną immersję. W ubiegłym roku z sukcesem zrealizowaliśmy port gry Bloober Team - 'Layers of Fear'. Projekt dostępny jest na platformach Oculus Rift i Quest, Steam oraz Viveport" - dodał Wychowaniec.



Studio jest obecne na rynku od 2012 roku. Na początku swojej działalności koncentrowało się na produkcji gier na urządzenia mobilne. Aktualny model biznesowy zakłada portowanie i produkcje gier na sprzęt dedykowany wirtualnej rzeczywistości. Incuvo w planach ma także produkcję własnych tytułów VR-owych, bazujących na znanych IP, w tym tytułów filmowych.



"Planujemy pozyskiwać prawa do tytułów, a następnie produkować w pełni autorskie gry rozgrywające się w rozpoznawalnym uniwersum. W takim przypadku będziemy odpowiedzialni nie tylko za aspekty techniczne, ale i za stworzenie pełnej fabuły rozgrywki" - podsumował prezes.



(ISBnews)