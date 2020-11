"Spodziewamy się pewnego spowolnienia na rynku inwestycyjnym, bo reakcje rynkowe pojawiają się z pewnym opóźnieniem, ale mamy nadzieję uzupełniać portfel, aby był ponownie na poziomie około 4 mld zł" - powiedział Figat podczas wideokonferencji.



Po trzech kwartałach 2020 r. portfel zamówień grupy (bez konsorcjantów) wynosił ok. 3,9 mld zł.



"Na przyszły rok portfele w poszczególnych segmentach mamy w dużej części pozapełniane, dlatego patrzymy w przyszłość z optymizmem" - dodał prezes.



Zapewnił, że aktywnie na rynku działa spółka Polimex Infrastruktura.



"Mamy nadzieję, że ta spółka szybko wejdzie trwale na poziom obrotów co najmniej 200 mln zł rocznie. W tej chwili jest ona na pierwszych miejscach w projektach o wartości ok. 300 mln zł netto" - podkreślił.



Szef spółki przyznał, że firma spodziewa się presji na rentowność kontraktów.



"Determinacja i puste portfele wielu firm powodują, że na rynku pojawiają się ceny, po których trudno nam sobie wyobrazić uczciwą realizację zlecenia. Staramy się do tego dostosować jeszcze raz wnikliwie przeglądając koszty. Kiedy robi się ciasno na rynku krajowym, chcemy też być jeszcze bardziej aktywni za granicą" - powiedział Figat.



Po trzech kwartałach roku udział przychodów z zagranicy wynosił ponad 35% sprzedaży grupy.



"Zakładamy, że cały rok 2020 grupa zamknie dodatnimi wynikami na bardzo przyzwoitym poziomie" - podsumował prezes.



Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)