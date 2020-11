"Nie rozmawiamy na razie, jaki poziom dywidendy przewidujemy za 2020 r. Nie komentujemy jeszcze kwestii dywidendy, czekamy na koniec roku" - powiedział Kozłowski podczas wideokonferencji.



Dodał, że polityka dywidendowa spółki pozostaje niezmienna.



Według niego sytuacja płynnościowa spółki jest bardzo dobra. "Poziom gotówki netto po trzech kwartałach to ponad 1,5 mld zł, mamy więc bardzo dobrą sytuację. Myśleliśmy, że będziemy mieli trudności z pozyskiwaniem należności, ale na razie nie notujemy większych problemów" - dodał Kozłowski.



W maju br. akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę za rok 2019 kwoty 249 830 912,03 zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 3,01 zł na akcję.



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



(ISBnews)